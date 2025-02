US-Präsident nannte die Herzogin «schrecklich»

Harry und Meghan knutschen Trumps Seitenhieb weg

Nach dem Seitenhieb von US-Präsident Donald Trump an Herzogin Meghan sendet sie bei Prinz Harrys Invictus Games am Samstag ein klares Zeichen. Trotz der Gerüchte um eine Ehekrise zeigen sie sich verliebt, wie am ersten Tag.