Harry und Meghan laufen die Angestellten davon

Aber nicht nur an der Personalfront sehen die Prognosen düster aus. Auch in den Finanzbüchern leuchten die Zalen tiefrot. Im Jahr 2020 hat Archewell laut «Daily Mail» gerade einmal 50'000 Franken an Spenden eingenommen, für Anwaltskosten gingen aber im selben Jahr gut 55'000 Franken drauf. Man muss kein grosser Mathematiker sein, um aus dieser Bilanz herauszulesen, dass sich dieses Geschäft nicht wirklich lohnt.