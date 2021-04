Harry und Meghan nehmen eine Auszeit

Schon während sie mit Archie schwanger war, habe Meghan von einer Hausgeburt geträumt, heisst es in dem Bericht. Damals lebte sie mit Prinz Harry noch in Frogmore Cottage in Windsor. Als Archie aber eine Woche überfällig war, wurde die Herzogin auf Anraten der Ärzte angeblich in das private Portland Hospital in London gebracht, wo ihr Sohn schließlich zur Welt kam. «Für Meghan war es das Wichtigste, Archie sicher zu entbinden», erklärte ein Insider «Page Six». Und fügte hinzu: «Aber sie hat ein wunderschönes Zuhause in Kalifornien. Es ist eine wunderschöne Kulisse, um ihr kleines Mädchen zur Welt zu bringen.»