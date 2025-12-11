Harry und Meghan reagieren auf Social-Media-Verbot in Australien

«Wir haben von zu vielen trauernden Eltern gehört», schreiben Harry und Meghan in ihrem neuen Statement. «Kinder haben derzeit kein Recht auf Privatsphäre und keine Erwartung von Sicherheit – und sie wurden süchtig gemacht.» Gleichzeitig betont das Paar, dass soziale Medien auch als «Rettungsleine» dienen können – etwa für LGBTQ+-Jugendliche oder Menschen in psychischen Krisen. «Aber wenn es keine Möglichkeit gibt, den Schäden zu entkommen, kann genau diese Rettungsleine zu dem werden, was sie umbringt.»