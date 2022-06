Harry und Meghan: So nehmen sie an «Trooping the Colour»-Parade teil

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) sind am vergangenen Mittwoch in London angekommen, um an den Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) teilzunehmen. Das Paar landete mit seinen beiden Kindern Archie (3) und Lilibet, die am Samstag ihren ersten Geburtstag feiert, mit einem Privatjet und einem kleinen Team von Mitarbeitern an Bord auf einem Londoner Flughafen, wie «Page Six» berichtet. Die Queen schickte demnach ein Auto und einen Sicherheitsdienst, um ihren Enkel und dessen Familie abzuholen. Nun steht auch fest, welchen ersten Termin das Paar wahrnehmen wird.