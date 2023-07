Harry und Meghan sollten sich vor Kate in Acht nehmen

Prinzessin Kate (41) liebt ihre Familie über alles – das sieht man ihr immer wieder bei verschiedenen öffentlichen Auftritten an. Kein Wunder also, dass sie zum Mama-Bären wird, wenn jemand ihren Liebsten Schaden zufügen will. Noch schlimmer, wenn dieser Angriff aus den eigenen Reihen kommt – wie in der jüngsten Vergangenheit. Denn ausgerechnet Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41), also der Bruder von Kates Ehemann Prinz William (41) und die Schwägerin schossen in den letzten Jahren scharf gegen die Royals.