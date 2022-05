Harry und Meghan suchen ihre Perle unter den Streamingdiensten

«Sie werden nicht aufgeben»

«Meghan und Harry werden nicht aufgeben, Pearl auf die Leinwand zu bringen», zitiert die Zeitung einen Insider. «Sie sind fest entschlossen, die ganze Arbeit und den kreativen Aufwand, der in die Idee gesteckt wurde, nicht einfach verebben zu lassen.» Einen Termin bei den grossen Streamingdiensten und Sendern zu bekommen, dürfte für die Royals nicht schwer werden. So hat Prinz Harry aufgrund einer früheren Zusammenarbeit Kontakte zu Apple, während Meghan schon einmal für den Streamingdienst Disney Plus gearbeitet hat.