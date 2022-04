Harry und Meghan: Überraschungsbesuch bei der Queen!

Auf dem Weg nach Schloss Windsor gesehen

Wie die «Daily Mail» berichtet, sollen Harry und Meghan am Mittwoch in England angekommen sein und auf Frogmore Cottage, ihr Zuhause in England, übernachtet haben. Neben der Queen haben sie angeblich auch Prinz Charles (73) getroffen. Ihre Kinder, Archie (2) und Lilibet (zehn Monate), sollen die Reise nicht angetreten haben. Am Donnerstagmorgen haben Kirchenbesucher Harry und Meghan angeblich gesehen, als das Paar auf dem Weg nach Schloss Windsor war.