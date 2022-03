No-Go für die Queen

Es ist kein Geheimnis, dass eine Teilzeit-Beschäftigung als Royal für Harry und Meghan von Anfang an die ideale Situation gewesen wäre – nicht aber so für das Oberhaupt des Königshauses. Die Queen soll von Anfang an strikt gegen dieses Modell gewesen sein, für sie heisst es: Ganz oder gar nicht. Doch so rüstig die Queen auch ist und so eisern sie sich auf dem Thron hält, ewig wird sie wohl nicht leben und ihr ältester Sohn und Thronfolger Charles steht schon in den Startlöchern.