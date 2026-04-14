Harry und Meghan zeigen Herz und kassieren ab

Bei ihrem ersten Australienbesuch 2018 war alles anders. Damals wurden Harry und Meghan gefeiert wie Popstars. Kaum angekommen, verkündeten sie die Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind Archie, der am 6. Mai sieben Jahre alt wird. Die Reise wurde zum globalen Medienmoment, Menschenmassen jubelten dem Paar zu, Blumen und Babygeschenke füllten die Strassen.