Harry und Meghan ziehen zu Halloween mit den Kids um die Häuser

Meghan und Harry: Jagd nach Süssigkeiten

Eine Nutzerin auf X, ehemals Twitter, teilte ein Foto auf der Plattform, dass die Sussex-Familie in Montecito beim Süssigkeiten sammeln zeigt. Lilibet (2) in einem rosa Kostüm auf dem Arm ihrer Mutter, der kleine Archie (4) in einem schwarzen Overall an der Hand seines Papas. Harry und Meghan sind ganz leger in Jeans und T-Shirt unterwegs, Harry und Archie tragen zwei orangenfarbene Eimer – in die passten sicher viele Leckereien!