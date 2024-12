Harry und Meghans Weihnachtskarte verbirgt ein Geheimnis

Das Bild ist erfrischend natürlich: Statt einer gestellten Pose sieht man die Familie in einem alltäglichen Moment. Harry und Meghan tragen legere Kleidung, während die Kinder in ihre Arme laufen. Auch drei Hunde sind mit im Bild zu sehen, was die entspannte Atmosphäre unterstreicht. Besonders auffällig: Archie und Lilibet sind deutlich gewachsen. Und auch die rote Haarpracht der beiden Kinder fällt sofort ins Auge und erinnert stark an ihren Vater. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass Harry und Meghan ihre Kinder in der Öffentlichkeit zeigen.