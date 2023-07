Harrys Memoiren sind das am meisten weggeworfene Buch des Sommers

«So etwas haben wir noch nie erlebt», sagt Zoe Harris, Chief Customer Officer des britischen Reiseveranstalters On the Beach zur «Sun», «die Fundbüros unserer beliebtesten Resorts werden aktuell von ‹Spare›-Büchern überschwemmt.» Feriengäste würden die Memoiren von Prinz Harry (38), die vergangenen Januar erschienen, in Zimmern, Mülleimern und an Pools entsorgen. Damit, so die britische Zeitung, sei «Spare» das am meisten weggeworfene Buch dieses Sommers.