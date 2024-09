Der Skandal um den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51), der kürzlich zugegeben hat, am 4. August eine junge Frau unter dem Einfluss von Drogen in ihrer Osloer Wohnung attackiert zu haben, zieht immer grössere Kreise. Seine tiefen Verstrickungen in der Drogenszene werden nicht nur durch seine Partybilder offenbart, sondern er hat sie auch persönlich gestanden. «Lange Zeit hatte ich mit Drogenkonsum zu kämpfen, etwas, wofür ich schon einmal in Behandlung war», sagte er gegenüber dem TV-Sender NKR. Die Tiefe der Situation wird nun zunehmend klarer: Zusätzlich zu seinem allgemeinen Drogenkonsum gibt es nun auch den Verdacht auf Drogengeschäfte. Laut dem norwegischen Magazin «Se og Hør» sollen im Herbst 2023 zwei Ermittler der Abteilung für Organisierte Kriminalität das royale Anwesen Skaugum aufgesucht haben – und Høiby geschützt haben.