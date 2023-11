Das Verhältnis von Prinz Harry zu seinem Vater und zu seinem älteren Bruder, Prinz William (41), gilt als äusserst angespannt. Seit dem Umzug in die USA haben Harry und Meghan in mehreren Interviews, einer Netflix–Dokumentation und in «Reserve», der Autobiografie des Prinzen, die Königsfamilie vielfach – und teils scharf – kritisiert.