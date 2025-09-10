Hat Mette-Marit das Vertrauen des Volkes verloren?

Von Anfang an musste Mette-Marit um die Gunst des Volkes kämpfen. Viele beäugten die Frau an der Seite ihres Kronprinzen skeptisch. Nicht, weil sie eine Bürgerliche war, sondern weil sie eine wilde Partyvergangenheit hatte – und einen Sohn aus einer früheren Beziehung mitbrachte. Die Zweifel an ihrer Eignung für den Königinnen-Job scheinen bis heute anzuhalten. Möglich ist auch, dass viele der Meinung sind, dass sie das Amt nicht stemmen könne, da sie an einer chronischen Lungenfibrose leidet. Die Krankheit zwingt die Kronprinzessin regelmässig dazu, Termine absagen zu müssen. Der Skandal um ihren Ältesten dürfte ihrem eigenen Image ebenfalls nicht geholfen haben.