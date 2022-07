Hat die Queen Harry und Meghan nach Schottland eingeladen?

Queen befindet sich in Schottland

Die Queen kam am Donnerstag (21. Juli) in Balmoral an, dort verbringt die Monarchin traditionell ihren Sommerurlaub. Im dazugehörigen Landhaus Craigowan Lodge soll sie laut dem Bericht für zehn Wochen residieren. In dem rustikalen Steinhaus soll angeblich ein rollstuhlgerechter Aufzug installiert worden sein, die Queen kämpft schon seit einiger Zeit mit Mobilitätsproblemen.