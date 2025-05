«Jeden Morgen kommen sie herein und bellen, und ich bin mir sicher, dass sie durch sie mit mir spricht», habe Fergie kürzlich an einer Veranstaltung in London verraten, weiss Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler zu berichten und lässt den Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten, René Haenig, mutmassen: «Da hat Fergie wohl schon einen Gin zu viel im Breakfast-Tea!»