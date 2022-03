Herzogin Kate hält nach Protesten emotionale Rede in Jamaika

Am Abend ergriff dann auch Prinz William (39) das Wort. Bei einem Abendempfang, den er in Jamaika mit seiner Frau Herzogin Kate (40) besuchte, nannte er die Sklaverei in seiner Rede "Daily Mail" zufolge eine "entsetzliche Gräueltat" und drückte seine "tiefe Trauer" darüber aus. William beschrieb die Rolle Rolle Großbritanniens im Sklavenhandel als «abscheulich» und als einen «Fleck in unserer Geschichte».