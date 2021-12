Auch Schweizer Promis engagieren sich immer wieder für eine politische Angelegenheit, die ihnen am Herzen liegt. So war unlängst Influencerin Anja Zeidler, 27, in einer kontroversen Plakat-Aktion der Tierrechtsorganisation PETA zu sehen. Für die Veganerin ist der Konsum von Kuhmilch problematisch. Zeidler zeigte sich nackt in einem Kuhstall, wo man ihr mit einer Pumpe Milch abnahm. Die Aktion sorgte auch für Kritik, eine Werbefirma lehnte es ab, das Bild in der Öffentlichkeit zu zeigen.