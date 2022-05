Herzogin Kate und Prinz William suchen persönlichen Assistenten

Thron-Jubiläum steht an

Die Anzeige kommt zu einer geschäftigen Zeit bei den britischen Royals. Denn Anfang Juni feiert Grossbritannien an einem verlängerten Wochenende das Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) auf dem Thron und die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Teil der Feierlichkeiten ist auch die traditionelle Militärparade «Trooping the Colour». Wie gewohnt werden die Royals sich auf dem Balkon des Buckingham-Palastes versammeln. Jedoch sollen dann nur «arbeitende Royals» und damit weder Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) noch Prinz Andrew (62) dabei sein.