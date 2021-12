Herzogin Kate ist mit ihrem musikalischen Talent in der Familie Windsor nicht alleine. Ihr Schwiegervater Prinz Charles, 73, beispielsweise spielt Cello – oder hat das zumindest früher einmal getan, wie er dem BBC-Podcast «The Poet Laureate Has Gone to His Shed» erzählte: «Ich liebte es, im Trinity-Orchester zu spielen – auch wenn ich zugegebenermassen relativ schlecht war. Ich erinnere mich daran, in meinem Zimmer in Cambridge Beethovens Fünfte Symphonie zu üben. Die Vorlage stammte von einer alten Aufnahme, die von Herbert von Karajan dirigiert wurde. Ein grossartiger Dirigent in dieser Zeit, in den Sechzigern. Da sass ich also mit meinen Cello und meiner Stimmgabel, legte die Platte auf und – er dirigierte es wahnsinnig schnell!»



Obwohl auch andere Mitglieder des britischen Königshauses gelegentlich in die Tasten (oder Saiten hauen), scheint das grosse musikalische Talent von der Familie Middleton eingeheiratet zu sein. Wir hoffen, dass wir bald mehr davon zu hören bekommen.