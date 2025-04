Herzogin Meghan bricht Versprechen an verstorbene Queen

Aktuell für Wirbel sorgt ein Geschenkkorb, den die Herzogin der Podcasterin Jamie Kern Lima (47) zukommen liess. Dem Korb lag nämlich eine Notiz bei, mit den Worten: «Mit den Komplimenten von HRH The Duchess of Sussex.» Die beiden sprachen über das Geschenk, als Meghan bei Lima im Podcast zu Gast war. Die Episode wurde am Montag veröffentlicht.