In der Schweiz wurde «Deal or no Deal» mit Roman Kilchsperger (52) als Moderator im Jahr 2010 nach 270 Sendungen eingestellt und 26 Moneygirls, die adretten Damen mit dem Geldkoffer, wurden in Rente geschickt. Auch in den USA wurde «Deal or no Deal» auf dem Sender NBC ausgestrahlt und eine der Hüterinnen des Schatzes im Koffer war Meghan Markle (41), heute besser bekannt als Herzogin Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry (37). Von 2006 bis 2007 war sie Koffer-Girl, wie die Glücksfeen in den Staaten hiessen, und präsentierte mit der Nummer 24 einen grossen oder im schlimmsten Fall gar keinen Geldbetrag.