Herzogin Meghan gab Prinz Harry handgeschriebene Trauerkarte mit

Bereits kurz nach Bekanntwerden des Todes von Prinz Philip (1921-2021) am 9. April setzte Prinz Harry, 36, sich in einen Flieger, um möglichst bald bei seiner Familie zu sein und an der Trauerfeier für seinen Grossvater teilzunehmen, die am Samstagnachmittag (17. April) stattgefunden hat. Seine Ehefrau, Herzogin Meghan, 39, die derzeit das zweite Kind des Paares erwartet, konnte jedoch nicht teilnehmen. Sie soll Harry allerdings eine handgeschriebene Trauerkarte mitgegeben haben, wie das US-Magazin «People» berichtet.