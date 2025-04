Herzogin Meghan gibt neue Details zu «As ever»-Produkten preis

Am heutigen Mittwoch launcht Herzogin Meghan (43) nach monatelanger Ankündigung die Produkte ihrer neuen Lifestyle–Marke. Kurz vor Verkaufsstart gibt es jetzt erstmals Details zu den Produktpreisen sowie eine neue Personalie: Meghan hat Melissa Kalimov, eine Managerin mit mehr als 15 Jahren Erfahrung, zum Chief Operating Officer von «As ever» ernannt, heisst es in einer Pressemitteilung, also quasi zur Geschäftsführerin.