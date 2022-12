Herzogin Meghan hat die britische Nationalhymne immer wieder geübt

«Auf keinen Fall herausstechen»

Zudem sagt sie in der Doku im Rückblick, in Grossbritannien habe sie selten etwas Buntes getragen. «Das hatte einen Grund. Soweit ich weiss, darf man bei einer öffentlichen Veranstaltung nie dieselbe Farbe tragen wie andere hochrangige Mitglieder der königlichen Familie. Also dachte ich, welche Farbe werden sie wohl nie tragen...» Sie fügte hinzu: «Deshalb entschied ich mich eher für gedeckte Töne. Auch um nicht aufzufallen.» Sie wollte «auf keinen Fall herausstechen» und habe alles versucht, «was mir irgendwie möglich ist, mich in diese Familie einzufügen und sie nicht zu blamieren».