Herzogin Meghan spricht im Podcast darüber, Grenzen zu setzen

Als «schwierig» abgestempelt

Rae hatte das Thema schon 2018 in der TV-Sendung «The Late Show with Stephen Colbert» angerissen. Damals erklärte sie, dass sie eher Angst davor habe, jemanden in der Entertainmentindustrie gegen sich aufzubringen, was einen aber nicht unbedingt weiterbringe. Besonders als Frau «ist deine Karriere irgendwie vorbei», wenn man einmal als «schwierig» abgestempelt werde. Denn dann sei es «als ob jeder sagt, dass es schwierig ist, mit ihr zu arbeiten». Sie habe aber einmal den Rat bekommen: «Habe keine Angst davor, eine B--ch» zu sein.