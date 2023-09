Zwischenzeitlich hatte es unterschiedliche Angaben darüber gegeben, wann Herzogin Meghan in Deutschland ankommen wird. Anfangs hatte es geheissen, sie würde wohl zwei Tage nach ihrem Ehemann in Düsseldorf landen. Dann wurde plötzlich die Sorge laut, dass sie womöglich gar nicht mehr nach Deutschland kommt. Prinz Harry hatte nach einem kurzen Trip in seine britische Heimat, wo er eine Award-Verleihung besucht hatte und am ersten Todestag seiner Grossmutter Queen Elizabeth (1926-2022) an deren Ruhestätte gesichtet worden war, Düsseldorf am 8. September erreicht.