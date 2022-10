Wusste Herzogin Meghan beim ersten Date, wer Prinz Harry ist?

Meghan wusste, wer Harry war

In einem Interview mit «PageSix» gab Bower an, dass Meghan penibel über Harry recherchiert haben soll, bevor sie ihn traf. «Sie wusste genau, welche Bälle sie ausspielen musste, um Harry für sich zu gewinnen», sagt der britische Journalist zu der Moderatorin Megyn Kelly. Nach dem Ende ihrer ersten Ehe soll Meghan gezielt nach einem Mann in England gesucht haben und laut Bower eine Kindheitsfreundin von Harry gefragt haben, ob sie die beiden einander vorstellen könnte. Ausserdem soll Meghan sich schon seit Teenager-Tagen mit den Royals beschäftigt haben, sah sich die Beerdigung von Lady Diana (†36) an und wurde mit 15 Jahren sogar vor dem Buckingham Palast fotografiert, als sie mit einer Freundin Ferien machte. «Sie wollte Reichtum und sie wollte Berühmtheit», sagt Bower. Harry, den Bower als «komplizierten, aber nicht besonders intelligenten» Menschen bezeichnet, habe sich nach jemandem gesehnt, der ihn versteht und ihm eine gewisse Art von Sicherheit gibt. Meghan wusste laut Bower genau, was sie sagen und tun müsse, um Harry von sich zu überzeugen und ihn denken zu lassen, dass sie genau das sei, was er brauche.