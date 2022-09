Meghan soll in Montecito einsam sein

Prinz Harry (37) und Meghan (41) kehrten den Royals in Grossbritannien den Rücken, zogen nach Kalifornien und wollten dort ein neues Leben starten, abseits des Dramas am britischen Hof. Dass sie mit ihren Interviews und Enthüllungen über die Königsfamilie allerdings noch mehr Drama entfachten, schien ihnen egal zu sein. Was ihnen aber offenbar besonders wichtig in all den Auftritten in der Öffentlichkeit war: Zu zeigen, wie glücklich sie mit ihrem neuen Leben in ihrer neuen Heimat Montecito sind.