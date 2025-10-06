Herzogin Meghan sorgt mit Fuss-Video für Empörung

Herzogin Meghan (44) empört die Royal-Fans. Die US-Schauspielerin und Ehefrau des britischen Prinzen Harry (41) teilt ein Video auf Instagram, das sie in einer Limousine durch Paris zeigt – mit hochgelegten Füssen und aus ihrer eigenen Perspektive gefilmt. Die Fahrt führte über bekannte Brücken wie den Pont Alexandre III und den Pont des Invalides, nur wenige Meter vom Pont de l'Alma-Tunnel entfernt – wo ihre Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36) 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam.
Die Aktion hat in den sozialen Medien und bei Royal-Experten heftige Kritik ausgelöst. Viele werfen der Herzogin Gedankenlosigkeit und geschmacklose Selbstinszenierung vor. Richard Fitzwilliams, ein renommierter Royal-Experte, äusserte sich in der «Daily Mail» scharf: «Das ist jenseits von dumm, absolut unsensibel und völlig unverständlich. Kein Berater würde so etwas jemals raten!»
«Bösartigste Narzisstin der Welt!»
Auch in den sozialen Netzwerken ist die Empörung gross. Nutzer bezeichnen Meghan als «aufmerksamkeitsgeilste, bösartigste Narzisstin der Welt» und kritisieren ihr Verhalten als «völlig schändlich und respektlos». Viele zeigen sich fassungslos über die scheinbare Ignoranz gegenüber dem tragischen Schicksal von Prinzessin Diana.
Das umstrittene Video überschattet Meghans Auftritt bei der Pariser Fashion Week, wo sie bei der Modenschau von Balenciaga neben Prominenten wie Rosie Huntington-Whiteley (38) und Anne Hathaway (42) gesehen wurde. Ihr Abgang wurde als «eigener Catwalk-Moment» beschrieben, bevor sie in einen abgedunkelten Minivan stieg.
Besonders heikel sei die Situation für Prinz Harry, für den der Tod seiner Mutter Diana bis heute ein tiefer Schmerz ist. Fitzwilliams vermutet in der «Daily Mail», dass Harry privat «absolut entsetzt» über den Clip sein dürfte und fügt hinzu: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sehr angemessen findet.» Bislang haben sich Herzogin Meghan oder ihr Team nicht zum Video geäussert.