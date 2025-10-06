Herzogin Meghan sorgt mit Fuss-Video für Empörung

Herzogin Meghan (44) empört die Royal-Fans. Die US-Schauspielerin und Ehefrau des britischen Prinzen Harry (41) teilt ein Video auf Instagram, das sie in einer Limousine durch Paris zeigt – mit hochgelegten Füssen und aus ihrer eigenen Perspektive gefilmt. Die Fahrt führte über bekannte Brücken wie den Pont Alexandre III und den Pont des Invalides, nur wenige Meter vom Pont de l'Alma-Tunnel entfernt – wo ihre Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36) 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam.