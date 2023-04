Es ist erfreulich, dass sich Herzogin Meghan persönlich zu den andauernden Spekulationen äussert. Doch einige ihrer Aussagen werden umgehend zerpflückt, vor allem nehmen es ihr einige Beobachter nicht ab, dass sie ausschliesslich in der Gegenwart lebe. Royal-Reporter Chris Ship twittert: «Man könnte einwerfen, dass es in Harry und Meghans Netflix-Serie und Harrys Buch auch nur darum ging, zurück in die Vergangenheit zu schauen.»