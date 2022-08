Herzogin Meghan und Prinz Harry erhalten Auszeichnung für Archewell

Der Preis soll bei einem Charity-Event in der kommenden Woche in New York überreicht werden. Das Paar wird laut «Daily Mail» die Auszeichnung jedoch nicht selbst entgegennehmen, Archewell-Geschäftsführer James Holt wird sie vertreten. Auch US-Senator Richard Blumenthal wird für seinen Einsatz für afghanische Flüchtlinge und Asylsuchende mit dem Preis geehrt.