Ist Prinzessin Kate bald zu Gast in Herzogin Meghans Podcast?

Eine ganz besondere Wunschkandidatin soll die Ehefrau von Prinz Harry (38) allerdings noch auf ihrer Liste der zukünftigen Gäste haben: ihre Schwägerin, Prinzessin Kate (40), Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40). Das Verhältnis zwischen Meghan und Kate soll seit seit dem Ausstieg der Sussexes aus dem Leben der Senior Royals und ihrem Umzug in die USA nicht mehr das beste sein. Im berüchtigten Skandal-Interview von Harry und Meghan mit Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (68) wurden Anschuldigungen in Richtung des britischen Königshauses geworfen, über die Kate und William nicht einfach hinweg sehen konnten. Meghan soll Kate etwa am Hochzeitstag der Sussexes zum Weinen gebracht haben. Doch die US-Amerikanerin behauptet, es sei andersherum gewesen. Das Verhältnis der einstigen «Fab Four», wie William, Kate, Harry und Meghan gerne bezeichnet wurden, ist seit langem nicht mehr das, was es einst war.