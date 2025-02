«Herzogin Meghan wirkt komplett planlos»

Herzogin Meghan (43) hat am 18. Februar die Umbenennung ihrer Marke «American Riviera Orchard» in «As Ever» bekanntgegeben. Dies lief nicht so reibungslos wie wohl erhofft. Nicht nur meldete sich eine chinesische Bekleidungsmarke mit sehr ähnlichem Namen zu Wort, sondern auch die mallorquinische Gemeinde Porreres, die ihr Wappen in dem neuen Logo der Herzogin wiedererkannt haben will. Für die Schweizer Illustrierte schätzt PR-Experte Ferris Bühler Herzogin Meghans Probleme mit ihrer Marke ein und erklärt, wie sie gelöst werden könnten.