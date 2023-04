Welche Pläne verfolgt Herzogin Meghan jetzt?

Meghans Rückzug dürfte nicht mehr von langer Dauer sein. Sie wird mit einem prestigeträchtigen feministischen Preis geehrt. Wie die US-amerikanische Ms. Foundation for Women auf ihrer Webseite bekannt gab, erhält sie den diesjährigen Women of Vision Award. Dieser wird während einer festlichen Gala am 16. Mai in New York verliehen. Die feministische Ikone und Mitgründerin der Foundation, Gloria Steinem (89), wird Meghan ihren Preis persönlich überreichen, heisst es.