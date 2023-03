Auch in dem Buch werden Gerichte beschrieben, die dabei schon zum Einsatz kamen. Unter anderem das Fladenbrot, das die Organisation nach der Explosionskatastrophe in Beirut 2020 verteilte, die Borsch-Suppe, die sie für Familien in der Ukraine zu Beginn der russischen Invasion kochten oder das Chicken Chili Verde, das sie für die Feuerwehrmänner in Kalifornien machten.