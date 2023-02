Spannend sind die Analysen der Psychotherapeutin Lucy Beresford. «Das ist Harrys Versuch, seine Geschichte und sein Leben unter Kontrolle zu bringen», sagt sie zu seinem Rundumschlag. «Er durchlebt diese Zeit noch einmal und zieht uns mit rein.» An anderer Stelle erklärt sie über den jungen Harry: «Harry ist geradezu ein Fallbeispiel dafür, wie Kinder nicht mit Trauer allein gelassen werden dürfen. Er hält an der Idee fest, seine Mutter lebe noch. Das ist sein Trost.» Diese «Verleugnung», von der Harry in seiner Autobiografie berichtet, sei «eine der Trauerphasen».