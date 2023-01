Prinz Harry ist nun also in seinem Buch der erste, der Stellung bezieht und deutliche Worte findet: Auch wenn die Menschen viele Gründe gehabt hätten, sich über die Royals zu beschweren, hätten Sexualverbrechen nie dazugehört. Prinz Harry bezeichnet Andrews Taten in seinem Buch als «beschämenden Skandal». Ausserdem kann er es laut eigener Aussage nicht nachvollziehen, dass ihm selbst sämtliche Privilegien entzogen wurden, wie etwa der Personenschutz, sein Onkel diese Vorzüge allerdings immer noch geniesst.