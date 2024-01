Schule und Verwandte sind in der Nähe

Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (41) und den drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) ist Kate im Sommer 2022 in das Anwesen gezogen. Für ihr neues Zuhause hat die Familie des britischen Thronfolgers den Kensington Palast im Herzen Londons verlassen. Adelaide Cottage liegt im royalen Anwesen in Windsor, ganz in der Nähe von Schloss Windsor. Während es nach London mit dem Auto von dort etwa 45 Minuten sind, haben es George, Charlotte und Louis nicht weit in die Schule, sie besuchen die Lambrook School in der Grafschaft Berkshire.