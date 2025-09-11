Hier lacht Prinz Harry nach Treffen mit König Charles III.

Das letzte Mal sahen sich Vater und Sohn, als König Charles III. im Februar 2024 seine Krebsdiagnose öffentlich machte. Berichten verschiedener britischer Medien zufolge, soll das Vater-Sohn-Gespann sich zum Teetrinken zusammengesetzt haben. Nach 55 Minuten sei das Treffen auch schon wieder vorbei gewesen. Als der Herzog von Sussex das Clarence House jedoch verliess, sah er zufrieden und beinahe fröhlich aus. Ein Zeichen, dass das Treffen mit seinem Vater positiv verlief und sie einer Versöhnung nun einen Schritt näher gekommen sind?