Hollywoodstars wenden sich von Harry und Meghan ab

Denn, so die Befürchtung der prominenten Entertainer und Schauspielerinnen, könnte es vom Buckingham Palast gar nicht gerne gesehen werden, sollten sie sich an der Seite von Harry und Meghan zeigen. Sie würden sich regelrecht zurückhalten, ihr Privatleben mit dem Paar zu teilen, sagt zumindest Paula Froelich gegenüber dem US-Nachrichtensender «NewsNation». Auch sollen einige befürchten, sollten sie in engem Kontakt mit Harry und Meghan stehen, in einer nächsten Doku zu landen.