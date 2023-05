König Charles als Student

Apropos Studentenleben: King Charles III. ist übrigens der erste Thronfolger mit Universitätsabschluss. In seinem ersten Jahr an der University of Cambridge studierte er Archäologie und Anthropologie, später wechselte er zu Geschichte. Ausserdem verbrachte er im Rahmen seines Studiums ein Semester in Wales, um Walisisch zu lernen.