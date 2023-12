König Charles & Prinzessin Kate angeblich in Rassismus-Skandal verwickelt

Ein Übersetzungsfehler in der niederländischen Version von «Endgame» sorgt seit Tagen für Aufregung im britischen Königshaus. Kurz nach der Veröffentlichung kursierten in den sozialen Medien erste Auszüge aus dem Enthüllungsbuch, in denen die Namen von zwei hochrangigen Royals genannt wurden, die in den Rassismus-Skandal verwickelt sein sollen, den Prinz Harry und Herzogin Meghan 2021 in ihrem berüchtigten «Oprah»-Interview öffentlich gemacht hatten. Wer genau die Beschuldigten sind, machte der Journalist Piers Morgan am Mittwochabend (28. November) in seiner Sendung «Piers Morgan – uncensored» öffentlich: «Die Royals, die in dem Buch genannt werden, sind König Charles und Catherine, die Prinzessin von Wales», erklärte er zum Entsetzen der Öffentlichkeit. Morgan betonte jedoch, dass er den Worten von Omid Scobie keinen Glauben schenke. «Das Buch ist voller Lügen», so der Journalist.