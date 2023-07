James Middleton ist sehr stolz auf seine Schwester

Ganz anders ihr Bruder, James Middleton (36). Der werdende Vater ist schliesslich mit Kate und ihrer gemeinsamen Schwester Pippa Matthews (39) aufgewachsen. Er kennt die 41-Jährige von klein auf, lernte von Beginn seines Lebens an all ihre Facetten kennen. Und wie jeder Mensch hat eben auch die heutige Prinzessin so ihre Ecken und Kanten.