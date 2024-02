Dass Felipe so hartnäckig mit Letizia blieb, stellte sich als die richtige Entscheidung heraus, denn heute, nach zwei Jahrzehnten Ehe mit dem jetzigen König, ist Letizia eine allseits beliebte Monarchin beim Volk und schenkte Felipe zwei Töchter, Kronprinzessin Leonor (18) und Infanta Sofia (16). Letizia hat sich in ihre royale Rolle gut eingefunden, obwohl sie nicht von adeligem Blut ist. Doch wie war sie charakterlich vor ihrem Leben als Royal? Ihr ehemaliger Chef erinnert sich noch gut an eine Zeit vor Königin Letizia, als sie einfach nur Letizia Ortiz Rocasolano war.