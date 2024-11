Der letzte Eintrag der Queen: kurz und bündig

«Ihr letzter Eintrag war so sachlich und praktisch wie eh und je», so Hardman, der offenbar eine exklusive Erlaubnis erhielt, das königliche Archiv auf Schluss Windsor einzusehen. Ihm zufolge hielten die Tagebucheinträge der Queen, passend zu ihrer eigenen Aussage, keine Gedanken fest, sondern beschränkten sich auf Geschehnisse. Demnach schrieb sie in ihrem letzten, kurzen Eintrag am 6. September 2022, zwei Tage vor ihren Tod: «Edward came to see me» (dt.: «Edward kam, um mich zu sehen»).