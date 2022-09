Ihre Grosskinder halten Totenwache

Für eine 15-minütige Totenwache haben sich am Samstagabend alle acht Enkel von Queen Elizabeth II. an ihrem Sarg in der Westminster Hall versammelt. Prinz William (40) stand mit gesenktem Haupt vorne am Sarg, während Prinz Harry (38), der zu diesem besonderen Anlass ausnahmsweise seine Uniform tragen durfte, obwohl ihm dies eigentlich nicht mehr erlaubt ist, hinten am Sarg wachte. Seitlich nahmen die sechs weiteren Enkel Prinzessin Beatrice (34), Prinzessin Eugenie (32), Zara Tindall, (41), Peter Phillips (44), Lady Louise (18) und der jüngste Enkel Viscount Severn (14) ihre Stellung ein.