Der emotionale und geografische Abstand und die Trennung von Mette-Marit schien den Kronprinzen aufgerüttelt zu haben und kaum war er wieder zurück in seiner Heimat Norwegen, flammte die Liebe wieder auf. «Wir kamen wieder zusammen, als ich nach Hause kam. Es war eine gute Zeit, eine sehr gute Zeit», schwärmt Haakon. Der Rest ist in den Geschichtsbüchern nachzulesen. Oder hier: Am 25. August 2001 heirateten Mette-Marit und Haakon in der Kathedrale von Oslo und gehören seither zu den am glücklichsten wirkenden Royals von Europa. Es sei ihnen von Herzen gegönnt.